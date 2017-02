Gemeindeleben

Fastenaktion in der evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

"Augenblick mal - 7 Wochen ohne sofort"

01.03.2017, Köln-Lindenthal (epk). Unter dem Motto "Augenblick mal - 7 Wochen ohne sofort" steht in diesem Jahr die Fastenaktion "7 Wochen ohne - 7 Wochen mit". Auch die evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal beteiligt sich. Immer mittwochs in der Fastenzeit treffen sich alle, die fasten wollen, 20 Uhr, in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche Lindenthal, Gleueler Straße 106. Das erste Treffen ist am 1. März.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

Telefon 0221/48 48 82 82. http://www.kirche-lindenthal.de