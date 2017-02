Gemeindeleben

Ausstellung in der Kirche am Vürfels

Reformationsgeschichte auf 14 Tafeln

10.03.2017, Vürfels (epk). Auch die Reformationsgeschichte im Bergischen Land ist Thema einer Wanderausstellung des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region. Nun ist die Ausstellung auch in der Kirche am Vürfels, Am Vürfels, zu sehen. Eröffnet wird sie mit einem Preview am Freitag, 10. März, im Anschluss an das offene Singen, 19 Uhr, und am Sonntag nach dem Gottesdienst, 9.45 Uhr. Weitere Gelegenheit, sich die 14 Tafeln anzuschauen, hat man am Montag, 13. März, 10 Uhr bis 12 Uhr, und Dienstag, 14. März, bis Donnerstag, 16. März, jeweils 18 Uhr bis 20 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de