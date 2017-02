Gemeindeleben

"Zukunft der Kirche - Kirche der Zukunft"

Karikaturenausstellung in den Kirchen von Niederaußem

10.03.2017, Niederaußem (epk). Eine Ausstellung mit Karikaturen von Thomas Plaßmann in der Pfarrkirche St. Paulus und der evangelischen Erlöserkirche, Oberaußemer Straße 80, wird am Freitag, 10. März, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Paulus, Paulusstraße 7, eröffnet. Die Ausstellung steht unter dem Motto "Zukunft der Kirche - Kirche der Zukunft". Plassmann zeichnet Karikaturen unter anderem für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung. Am Dienstag, 21. März, 19.30 Uhr, berichtet Plassmann in der Erlöserkirche, wie Karikaturen entstehen. Am Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, laden Pfarrer Achim Brennecke und Pfarrer Matthias Bertenrath ein zu einem Gespräch über die Herausforderungen, vor denen die Kirchen stehen. Die Finissage der Ausstellung wird musikalisch gestaltet. Simon Rummel spielt am Sonntag, 16. März, 16 Uhr, Verbindungsmusik beiden Kirchen. Los geht es in der Erlöserkirche.











Kontakt:

Pfarrer Thorsten Schmitt

Telefon 02238/94 52 94.