Gemeindeleben

Neues Stück des Seniorentheaters Odenthal

"Das ganze Leben, das Ganze leben"

12.03.2017, Odenthal (epk). Das Ensemble des Seniorentheaters Odenthal beschäftigt sich in seinen Stücken mit zentralen Stationen des Lebens. Auch im Stück "Das ganze Leben, das Ganze leben" wird es wieder um Veränderungen in den vergangenen siebzig Jahren gehen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen keine vorformulierten Texte sondern improvisieren. Anschauen kann man sich das am Sonntag, 12. März, und Sonntag, 19. Februar, jeweils 17 Uhr, in der Taverne Kalya, Kölner Straße 375. Der Eintritt kostet 8 Euro.



Kontakt:

Veronika Knappenstein

Telefon 02174/40 016.