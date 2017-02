Gemeindeleben

Sara unter Gottes Schirm

Regionaler Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst

12.03.2017, Köln-Buchforst (epk). Trifft bei Sara und Abraham Schönheit auf Selbstsucht? Inwieweit Gott das Unheil sieht, dass Sara durch ihren Ehemann widerfährt, steht im Mittelpunkt des Zeit-für-Dich-Frauengottesdienstes am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, in der evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst, Kopernikusstraße 34.

Im Anschluss an den Gottesdienst unter Leitung von Prädikantin Sigrid Halbe gibt es Gelegenheit zu Gesprächen bei Tee und Snacks.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon: 0221/69 18 88. www.zeitfuerdich-koeln.de