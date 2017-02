Gemeindeleben

Gelungene Kommunikation in der Familie

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

11.03.2017, Köln-Mitte (epk). Man kennt das Gefühl: Eben schien noch alles harmonisch und plötzlich ist dicke Luft? Man hat das Gefühl, Eltern und ihre Kinder reden regelmäßig aneinander vorbei und missverstehen sich immer wieder? In einem Kurs der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Samstag, 11. März, 10 Uhr, befassen sich die Teilnehmenden in Gesprächen und praktischen Übungen damit, wie Kommunikation in der Familie gelingen kann und welche Aspekte sich hilfreich auf die Familien-Kommunikation auswirken.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org