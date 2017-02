Gemeindeleben

Konfirmationskurse in Klettenberg beginnen bald

Infoabend in der Johanneskirche

09.03.2017, Köln-Klettenberg (epk). Wer im Jahr 2004 oder vorher geborenist, kann sich im April oder Mai 2018 konfirmieren lassen. Auch wer noch nicht getauft ist, ist eingeladen zum Konfirmationskurs in Klettenberg. Die Kurse leiten Pfarrer Jost Mazuch (Tersteegenhaus) und Pfarrer Ivo Masanek (Johanneskirche) zusammen mit

Jugendprojektleiter Christopher Braun. Zum Info- und Anmeldeabend

am 9. März, 18 Uhr, in der evangelischen Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, laden sie Kinder und Eltern herzlich ein.



Kontakt:

Claudia Schüler-Neubüser

Telefon 0221/94 40 130. www.kirche-klettenberg.de