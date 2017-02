Gemeindeleben

Biblilog-Abend zur Fastenzeit

Einladung in die evangelische Immanuelkirche Longerich

08.03.2017, Köln-Longerich (epk). Bibliolog ist ein Weg, Texte der Bibel auf eine neue Weise in ihrer ebendigkeit

für uns heute erfahrbar zu machen. Indem man sich in biblische Gestalten ineinversetztn und als solche auf Fragen antworten, die der Text offen lässt, kann man sich ganz neu von diesen berühren und bewegen lassen. So wird jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer selbst zur oder zum Auslegenden. Zu einem solchen Bibliolog sind alle eingeladen am Mittwoch, 8. März, 19.30 Uhr, in der evangelischen Immanuelkirche Longerich, Paul-Humburg-Straße 11.







Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Immanuelgemeinde Köln-Longerich

Telefon 0221/599 24 49. http://longerich-immanuel.kirche-koeln.de