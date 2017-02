Gemeindeleben

Nähen und Änderungen schneidern

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

08.03.2017, Köln (epk). Fachkundige Unterstützung beim Zuschneiden und Nähen neuer Kleidungsstücke gibt es in einem Wochenendkurskurs der Evangelischen Familienbildungsstätte, Kartäuserwall 24b, am Samstag, 11. März, von 10 Uhr bis 17 Uhr, und am Sonntag, 12. März, von 10 Uhr bis 13 Uhr. Ältere Modelle können modernisiert und verändert werden. Mitzubringen sind Garn, Schere, Stoff beziehungsweise Stoffreste, Zuschneidepapier, Steck- und Nähnadeln. Zu einem Vorgespräch treffen sich Interessierte am Mittwoch, 8. März, 18.30 Uhr, in der Familienbildungsstätte. Die Teilnahme kostet 44,50 Euro pro Person.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org