Gemeindeleben

Kölns Gestaltung der 1950er Jahre: Leicht, licht und beschwingt

Architekturführung mit Dagmar Lutz

05.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Was ist vom Generalplan zum Wiederaufbau nach 1945 heute in der Innenstadt noch - oder wieder - sichtbar? Aufgesucht werden Straßenzüge mit Geschäfts- und Wohnbebauung sowie öffentliche Einrichtungen in ihren zeittypischen Gestaltungsformen. Und welches Potenzial birgt die direkte Nachbarschaft von Vorkriegs-, Nachkriegs- und Neubauten im Kölner Stadtbild? Die Führung beginnt vor dem Wall Street Institute, Hahnenstraße 8, und endet in Domnähe. Die Teilnehmenden treffen sich am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon: 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de