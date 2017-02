Gemeindeleben

Das Thema von Judith und Holofernes zur Zeit der Reformation

Zwischen Martin Luther und Lucas Cranach dem Älteren

02.03.2017, Köln-Mitte (epk). In seiner deutschen Bibel beschäftigt sich Martin Luther intensiv mit dem Buch Judiths, deren Geschichte er als Gleichnis des Kampfes zwischen Frömmigkeit und Unglaube deutet. Die alttestamentliche Heldin wird zur Zeit der Reformation aufgrund ihres Muts bei der Errettung ihres Volkes vor einem andersgläubigen Feind ein inspirierendes Leitbild für die Protestanten. Mit der konfessionellen Auseinandersetzung verbunden erlebt das Motiv von Judith und Holofernes im 16. und 17. Jahrhundert eine explosionsartige Blüte in der bildenden Kunst, wobei es in evangelischen und katholischen Ländern sehr verschieden dargestellt wird. Vor dem Hintergrund der Luther-Bibel, aus der entsprechende Passagen vorgelesen werden, wird die Entwicklung der Figur Judiths und ihrer vielfältigen Symbolik anhand von herausragenden Gemälden unter anderem von Cranach dem Ältern und Caravaggio exemplarisch rekonstruiert. Das Seminar beginnt am Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b,. Die Teilnahme kostet 5 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de