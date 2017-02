Gemeindeleben

Jubiläumsfeier "50 Jahre Zeltkirche Kippekausen"

Gemeinde lädt ein zu Festgottesdienst, Konzert und Begegnung

18.03.2017, Refrath-Kippekausen (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Bensberg lädt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Evangelischen Kirche Refrath-Kippekausen, Am Rittersteg 1, 51427 Bergisch Gladbach, zu einem Festwochenende ein. Los geht's in der Zeltkirche am Samstag, 18. März, ab 14.30 Uhr, mit einem bunten Nachmittag für die ganze Familie mit Kinderschminken, einem Glücksrad und Spielen, sowie Popcorn, Waffeln und Getränken. Um 16 Uhr beginnt das fröhliche Erzählkonzert „Die kostbare Perle“ von Kinderliedermacher Uwe Lal, bei dem auch mitgesungen werden darf. Einen Festgottesdienst mit dem Thema „… und zeltete unter uns!“, unter musikalischer Mitwirkung des Posaunenchores Bensberg und den ZeltSingers, feiert die Gemeinde am Sonntag, 19. März, 10.45 Uhr. Wer am anschließenden Empfang teilnehmen möchte, bei dem unter anderem Superintendentin Andrea Vogel zu Gast sein wird, kann sich im Pfarrbüro anmelden. Ab 18 Uhr folgt dann noch ein Festkonzert. Der Chorus Musicus Köln und Solisten musizieren unter der Leitung von Christoph Spering Choralkantaten und Motetten von J.S. Bach, Max Reger und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Um Spenden wird gebeten.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/ 69143

www.kirche-bensberg.de