Gemeindeleben

Gottesdienst wird zum Abschluss der Malaktion

"Bunte lebendige Steine" in Frechen

30.04.2017, Frechen (epk). Ein Gottesdienst wird zum Abschluss der Malaktion "Bunte lebendige Steine" in Frechen gefeiert. Er beginnt am Sonntag, 30. April, 10.30 Uhr, in der evangelische. Kirche Frechen, Hauptstraße 209. Die Malaktion ist Teil des Jubiläumsprogramms zum 300jährigen Bestehen der Kirche.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.kirche-frechen.de