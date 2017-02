Gemeindeleben

Pilger-Fasten-Aktion des Evangelischen Jugendreferats des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord

"Auf dem Weg zum Glück?!"

05.03.2017, Bedburg (epk). "Auf dem Weg zum Glück?!" lautet das Motto der Pilger-Fasten-Aktion des Evangelischen Jugendreferats des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort. Von Sonntag, 5. März, bis Sonntag, 2. April, wird man sich in 13 Kirchengemeinden gegenseitig besuchen. An einigen Samstagen und Sonntagen wird man auch in Tagesetappen pilgern. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der

evangelische Friedenskirche Bedburg, Langemarckstraße 26. Anschließend pilgert man nach Bergheim.





Kontakt:

Dietmar Asbeck

Telefon 0221/82 09 053. http://www.kkk-nord.de/pilger-fasten-aktion-2017.php