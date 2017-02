Gemeindeleben

"Der Kreuzweg" von Eva Degenhardt

Ausstellung in der Zeltkirche in Kippekausen

05.03.2017, Kippekausen (epk). "Der Kreuzweg" der Künstlerin Eva Degenhardt ist zu sehen in der Zeltkirche in Kippekausen, Am Rittersteg. Die Ausstellung der sieben Bilder mit Darstellungen des Kreuzweges Jesu Christi eröffnet am Sonntag, 5. März, 18 Uhr. Anschließend sind die Bilder sechs Wochen lang zu sehen sonntags von 10 Uhr bis 20 Uhr sowie wochentags außer montags nach telefonischer Absprache.







Kontakt:

Pfarrer Robert Dwornicki

Telefon 02204/633 98. www.kirche-bensberg.de