Gemeindeleben

Ausstellungseröfung in Frechen

Werke von Gisela Tschauner

05.03.2017, Frechen (epk). Der Titel der Ausstellung „Die Schrift“ weist zum einem auf die Bibel als "die heilige Schrift", zum anderen auf die Handschrift, in der die ausgestellten Objekte gefertigt sind. Inhaltlich werden in der Ausstellung mit Werken von Gisela Tschauner Fragmente alter Bibeltexte (lateinisch, griechisch, aramäisch), so wie Luther sie in etwa vorfand, seiner Übersetzung in klarer deutscher Sprache gegenübergestellt. Die 1,65 Meter hohen Tafeln erinnern an aufgeschlagene Bücher, die ein Verweis auf Luthers Wunsch sind, den Weg frei zu machen, dass die Bibel jedem verständlich in die Hand gegeben werden kann. die Ausstellung wird eröffnet am Sonntag, 5. März, nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209. 10.30 Uhr.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63



http://www.kirche-frechen.de