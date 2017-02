Gemeindeleben

Missionale in der Kölner Messe

"Frisch renoviert" lautet das Thema

04.03.2017, Köln-Deutz (epk). "Frisch renoviert" lautet das Thema der Missionale 2017. Im Mittelpunkt steht das Reformationsjubiläum "Kirche ist nie fertig", sagt Pfarrer Christoph Nötzel, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienst der Evangelischen Kirche im Rheinland: "Reformation ist ein fortwährender Prozess. Martin Luthers Anliegen war die Umkehr der Kirche zu Jesus Christus. an Herausforderungen dazu mangelt es auch heite nicht." Beim Treffen am Samstag, 4. März, von 13.30 Uhr bis 19 Uhr, in der KölnMesse, Kongress-Zentrum Ost, werden wieder 5.000 Teilnehmende erwartet. Der Eintritt ist frei. Auch zum Jugendfestival, das paralle stattfindet. Dort spielt die Band "Normal ist anders". Dazu gibt es jede Menge Seminare, Workshops und Kreativ-Angebote.





Kontakt:

Missionale-Pastor Christoph Nötzel

Telefon 0202/ 28 20-403

missionale.ekir.de



