Gemeindeleben

Reinhard Mattern in den Ruhestand verabschiedet

34 Jahre Küster in Holdweide

05.03.2017, Köln-Holweide (epk). Nach 34 Jahren Dienst als Küster geht Reinhard Mattern in den Ruhestand. Er wurde verabschiedet in einem Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide. neben der Pflege der Gebäude und Außenanlage war Mattern federführend tätig bei der Organisation von Karnevalsfeiern, Maitänzen und anderen Veranstaltungen in der Gemeinde.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65



http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de