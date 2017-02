Gemeindeleben

Literaturseminar in Altenberg

Gelesen werden “Adams Erbe” von Astrid Rosenfeld und “Ein fabelhafter Lügner” von Susann Pástor

01.03.2017, Altenberg (epk). Im Frühjahr 2017 veranstaltet das Katholische Bildungswerk im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder ein Literaturseminar für Frauen in Altenberg. Gelesen werden die Romane “Adams Erbe” von Astrid Rosenfeld und “Ein fabelhafter Lügner” von Susann Pástor. Über die Bücher diskutiert wird jeweils mittwochs am 1., 8., 15., 22. und 29. März sowie am 5. April, 9.30 Uhr,im katholischen Pfarrheim Altenberg, Ludwig-Wolker-Straße 4.



Kontakt:

Christa Imhorst

Telefon 02174/40 979. http://www.altenberg-dom.de