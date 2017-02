Gemeindeleben

"Auf den Spuren Martin Luthers"

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Worringen organisiert eine dreitägige Busreise

28.02.2017, Köln-Worringen (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Worringen organisiert eine dreitägige Busreise "Auf den Spuren Martin Luthers". Lost geht es am Samstag, 8. Juli, am Montag, 10. Juli, kehrt die Reisegruppe nach Köln zurück. Neben einem Besuch der Partnergemeinde in Kirchscheidungen steht eine Führung durch die Lutherstadt Eisleben auf dem Programm. Die Teilnahme kostet mit Einzelzimmer 170 Euro pro Person, im Doppelzimmer 150 Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 28. Februar möglich.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Worringen

Telefon 0221/78 23 38. http://www.friedenskirche-worringen.de