Gottesdienst zum Weltgebetstag

Feier in der Kartäuserkirche

05.03.2017, Köln-Mitte (epk). "Was ist denn fair?" lautet das Motto des Weltgebetstages 2017, den philippinische Frauen vorbereitet haben. Ein Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Sonntag, 5. März, 9.45 Uhr, wird gefeiert in der evangelischen Kartäuserkirche Südstadt Köln, Kartäusergasse 7.









Kontakt:

Pfarrerin Dr. Anna Quaas

Telefon 0221/25 94 15 68. www.ev-gemeinde-koeln.de