Gemeindeleben

Gottesdienset zum Weltgebetstag

Vorbereitung durch Frauen von den Philippinen

03.03.2017, Delling/Bechen (epk). "Was ist denn fair?" lautet das Motto des Weltgebetstages 2017, den philippinische Frauen vorbereitet haben. Gottesdienste zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März, werden gefeiert ab 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Delling, Delling 10, und ab 19 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Bechen, St. Antoniusweg.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Delling

Telefon 02268/66 17. http://www.kirche-delling.de