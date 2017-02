Gemeindeleben

Der Heumarkt - Schauplatz Kölner Geschichte" im Stadtmuseum NUR VVK

Museumsrundgang mit Dr. Ute Fendel

02.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Nach gemeinsamen Ausstellungen zum Waidmarkt und zum Eigelstein ist der Heumarkt der dritte Schauplatz Kölner Geschichte in der Reihe "drunter und drüber". Vom römischen Rheinhafen über den mittelalterlichen Handelsplatz bis zum Epizentrum des Karnevals war der Heumarkt vieles: geschäftig, bunt und laut. Vor allem aber ein urkölscher Ort der Begegnung. Dr. Ute Fendel führt durch diese Sonderausstellung. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Foyer der Antoniterkirche, Schildergasse 57. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro zuzüglich Museumseintritt. Die Teilnehmenden treffen sich am Donnerstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr am Stadtmuseum, Zeughausstraße 1.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de