Gemeindeleben

Fahrlehrerin informiert Senioren und Seniorinnen

Veranstaltung in der Reihe "60 plus"

21.02.2017, Esch (epk). Schon zum zweiten Mal informiert die Fahrlehrerin Remedio Rehm in der Reihe "60 plus" über aktuelle Verkehrsregeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr, gerade in kniffligen Situationen. Wer sich dafür interessiert, kommt am Dienstag, 21. Februar, 15 Uhr, in die Jesus-Christus-Kirche, Martin-Luther-Straße 6a. Die Teilnahme ist kostenlos.







Kontakt:

Siegrid Geiger

Telefon 0221/34 66 81 35. www.dem-himmel-so-nah.de