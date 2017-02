Gemeindeleben

Frühbucherrabatt für Pop- und Gospelworkshop

Gesungen wird im evangelischen Gemeindehaus Weiden

28.02.2017, Köln-Weiden (epk). Einen Frühbucherrabatt erhalten alle, die sich bis zum 28. Februar für den Pop- und Gospelworkshop im evangelischen Gemeindehaus Weiden, Aachener Straße 1208, anmelden. Zum Workshop am Samstag und Sonntag, 29. April und 30. April, sind all eingeladen, die Freude am Singen haben und es gerne in einer Gruppe ausprobieren möchten. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Bei Anmeldung bis zum 28. Februar zahlt man 35 Euro.







Kontakt:

Gitta Schölermann

Telefon 02234/43 02 16

www.ev-kirche-weiden.de