Gemeindeleben

Karnevalsgottesdienst in kölscher Sprache

Jeckes Treiben in der Lutherkirche

25.02.2017, Köln-Südstadt (epk). Einen Karnevalsgottesdienst in kölscher Sprache, mit Kostüm und kölschen Liedern feiert die Evangelische Gemeinde Köln am Samstag, 25. Februar, 17 Uhr, in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4. Für die Liturgie zeichnet Pfarrer Hans Mörtter verantwortlich. Ab 20 Uhr startet eine Karnevalsparty. Zwei DJs machen "fiftyfifty Karnevalsmusik" und bieten einen Mix aus Pop, Disco, Rock und Hits aus verschieden Jahrzehnten. Der Eintritt zur Party kostet 10 Euro (exklusive Getränke und Speisen) an der Abendkasse.



Kontakt:

Sonja Grupe

Telefon 0221/37 62 990

www.suedstadt-leben-koeln.de