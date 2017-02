Gemeindeleben

Veedelszoch in Flittard

Protestanten in Stammheim und Flittard können sich beteiligen

26.02.2017, Köln-Flittard (epk). Die Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim beteiligt sich wieder am Veedelszoch in Flittard am Sonntag, 26. Februar. Dafür werden Menschen gesucht, die mitmachen. Beteiligen kann man sich als Wagenengel, Musiker in der Sambatruppe oder als Fußvolk mit Kamelle. Aufstellort ist um 14 Uhr der Georg-Zapf-Platz. Der Kostenbeitrag für Strüssjer und Kamelle liegt bei 20 Euro.



Kontakt:

Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim

Telefon 0221/66 20 95

www.brueckenschlag-gemeinde.de