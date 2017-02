Karnevals-Gottesdienst mit gereimter Predigt in Esch

Alaaf und Amen in der Jesus-Christus-Kirche

26.02.2017, Köln-Esch (epk). Ein Karnevals-Gottesdienst mit gereimter Predigt ist in Köln-Esch bereits Tradition. In dieser Session beginnt er am Karnevalssonntag, 26. Februar, 10.45 Uhr, in der Jesus-Christus-Kirche Esch, Martin-Luther-Straße 6a. Wer möchte, kann kostümiert den Gottesdienst besuchen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81

www.dem-himmel-so-nah.de