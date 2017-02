Gemeindeleben

Das Menschensinfonieorchester soll erhalten bleiben

Ausstellung über das ungewöhnliche Orchester und Spendenaufruf

22.02.2017, Köln-Mitte (epk). Eine Fotoausstellung über das Menschensinfonieorchester (MSO) ist bis zum 19. März in den Kunsträumen der Michael Horbach-Stiftung, Wormser Straße 23, zu sehen. Sie ist geöffnet mittwochs und freitags, von 15.30 bis 18.30 Uhr, und sonntags, von 11 bis 14 Uhr. Das MSO begann 2001 mit der Idee, Musikerinnen und Musiker mit und ohne Wohnsitz zusammenzubringen. „Trotz der Vielfalt an Persönlichkeiten im Orchester haben wir keinen Reichen dabei“, sagt Pfarrer Hans Mörtter und ruft zu Spenden auf. „Die Technik ist teuer, seien es Mikrofone, Notenständer und vieles andere. Das Mischpult ist uralt und ziemlich hinüber, nur noch eine Krücke. Alles in allem brauchen wir rund 20.000 Euro im Jahr für das Nötigste“, so Mörtter. Unter www.lutherkirche-koeln.de ist das Spendenkonto verzeichnet.







Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63

www.lutherkirche-koeln.de