Gemeindeleben

Manfred Kock und Joachim Frank diskutieren über Freiheit

Chancen und Untiefen des reformatorischen Freiheitsbegriffes

22.02.2017, Bergisch Gladbach (epk). Freiheit ist ein Sehnsuchtsbegriff, ein Begriff für ein gelingendes Leben, auch und gerade im gesellschaftlichen Kontext. Im theologischen Frühjahrsseminar 2017 in der Andreaskirche, Voiswinkeler Straße 40, nähern sich die Teilnehmenden dem Freiheitsbegriff philosophisch, reformatorisch und gesellschaftlich an. Die Auftaktveranstaltung mit Altpräses Manfred Kock und Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“, beginnt am Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr. Eine Anmeldung in der Melanchthon-Akademie ist erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de