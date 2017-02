Gemeindeleben

„Ne Feste Burg – wahrer Jott un wahrer Minsch“

Kölscher Gottesdienst in Klettenberg

19.02.2017, Köln-Klettenberg (epk). Am Sonntag vor Karneval, 19. Februar, 11 Uhr, sind alle eingeladen zum Kölschen Gottesdienst in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78. Das Motto wurde passend zum Reformationsjubiläum ausgewählt: „Ne Feste Burg – wahrer Jott un wahrer Minsch“. Die Predigt hält in bewährter Art Dr. Karl Beuth. Der Gerold-Kürten-Singkreis unter Leitung von Stefan Krüger stimmt kölsche Tön von den Bläck Fööss und anderen zum Mitsingen und Zuhören an – von Kirchenliedern bis zum "Stammbaum" .



