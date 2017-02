Gemeindeleben

Textsicher in den Karneval

Kölsche Leeder in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

17.02.2017, Köln-Südstadt (epk). Es soll ja Menschen geben, die echte Jecken sind - aber wenn die Karnevalszeit naht, können sie nur bei wenigen Liedern mitsingen. Und es gibt auch Menschen, die ursprünglich gar nicht aus Köln kommen. Kein Problem: Lieder überbrücken so manche Sprachbarriere. Geübt werden die in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall, am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org