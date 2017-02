Gemeindeleben

Juden, Christen und Muslime im gemeinsamen Gebet

Studientag der Melanchthon-Akademie

16.02.2017, Köln-Südstadt (epk). Beim Studientag in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Donnerstag, 16. Februar, von 9 Uhr bis 16 Uhr, geht es um die Frage, wie sich Juden, Christen und Muslime in Köln als Betende unter Betenden wahrnehmen und verstehen. Die Teilnehmenden besuchen eine liberale Synagoge, eine Moschee und eine monastische Gemeinschaft und teilen die Erfahrungen, als Juden, Christen und Muslime gemeinsam zu beten. Die Teilnahme kostet 20 Euro inklusive Bustransfer. Um eine Anmeldung wird gebeten.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de