Gemeindeleben

Taizé-Gottesdienst in der Johanneskirche

Meditative Texte, Stille und Gesang wechseln sich ab

11.02.2017, Köln-Klettenberg (epk). Erstmals an einem Samstag feiert die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg ihren großen Taizé-Gottesdienst in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78. Am 11. Februar, 18 Uhr, wird die Kirche im Glanz vieler Kerzen und orangefarbener Segeln erstrahlen, dazu wechseln sich meditative Texte, Stille und Gesang miteinander ab. Die spirituellen ökumenischen Impulse von Pfarrvikar Dr. Jürgen Rentrop (St. Bruno) und Pfarrer Ivo Masanek (Johanneskirche) stehen unter dem Motto „Fürchtet euch nicht!“. Im Mittelpunkt steht die Erzählung von Jesus und dem sinkenden Petrus auf dem Meer (Matthäus 14,22-33).





