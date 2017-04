Gemeindeleben

Theologische Abende in der Zeltkirche

Impulsreferate und Gelegenheit zum Gespräch

25.04.2017, Bensberg (epk). Pfarrer Robert Dwornicki lädt ein zu drei "Theologischen Abenden" in der Zeltkirche Kippekausen, Am Rittersteg 1. Er eröffnet die Abende mit Impulsreferaten und bietet anschließend Gelegenheit zum Gespräch. Am Dienstag, 25. April, lautet das Thema "Glauben ohne Zwang", am Dienstag, 2. Mai, "Freiheit ohne Angst" und am Donnerstag, 4. Mai "Leben noch im Tod". Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Gespräche sind Teil der Veranstaltungsreihe zum 50jährigen Bestehen der Zeltkirche.







Kontakt:

Pfarrer Robert Dwornicki

Telefon 02204/633 98. www.kirche-bensberg.de