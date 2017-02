Gemeindeleben

Offenes Singen: Lieder der Lutherzeit

Einladung in die Kirche am Vürfels

10.03.2017, Bensberg (epk). "Die edle Musika ist nach Gottes Wort der höchste Schatz auf Erden. Sie regiert alle Gedanken, Sinn, Herz und Mut“, hat Martin Luther gesagt." Luther hat damals die Musik der Straße in die Kirche geholt, um damit seine Theologie „volksnah“ auszudrücken. Gerade die geistlichen Volkslieder waren „Motoren“ der Reformation, denn bei ihnen konnte „das Volk“ einfach mitmachen. Das Singen gehörte von Anfang an zur protestantischen Identität. Am Freitag, 10. März, 19 Uhr, laden der Kreiskantor Thomas Wegst und die Kantorin Mechthild Brand zu einem offenen Singen ein in der Kirche am Vürfels, Vürfels 26. Im Mittelpunkt stehen Lutherlieder in klassisch-bekannter Weise aber auch erfrischend unorthodox. Manche Lieder bekommen nach 500 Jahren auch die ein oder andere Erklärung. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden nach der Veranstaltung sagen, dass ihnen das Singen nicht nur Spaß gemacht hat, sondern dass sie auch noch einen neuen Zugang zu einem unserer größten protestantischen Liederschätze gefunden haben. Das Singen ist Teil der Veranstaltungsreihe zum 50jährigen Bestehen der Zeltkirche.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de