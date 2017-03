Gemeindeleben

Einladung zum Choral Evensong

Veranstaltung der Seelsorgewoche in der Petruskirche

31.03.2017, Merheim (epk). Die Gottesdienstform "Choral Evensong" stammt aus der anglikanischen Kirche. Wie das Wort Evensong sagt, gehört diese Andacht in die Abenddämmerung. Wenn die ersten drei Sterne am Himmel sichtbar werden, beginnt mit der Nacht eine neue Zeit. An dieser Schwelle kommen Christen zusammen, um den alten Tag zu verabschieden, um ihren Frieden zu machen mit dem, was gewesen ist, und um sich innerlich zu reinigen für das, was kommen wird. Die Kantorei der Heilig Geist Kirche Bergisch Gladbach unter Leitung von Dr. Norbert Bolin singt im Choral Evensong am Freitag, 31. März, 19 Uhr, in der Petruskirche Brück-Mehrheim, Kieskauler Weg 53. Die liturgische Leitung haben Pfarrerin Irmgard Ann MacDonald, Krankenhausseelsorgerin,

und Pfarrerin Wilma Falk-van Rees, Evangelische Kirchengemeinde Brück-Merheim. Der Choral-Evensong ist der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.







Kontakt:

Pfarrerin Wilma Falk-van Rees

Telefon 0221/84 31 15. Internet www.ekir.de/brueck-merheim