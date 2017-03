Gemeindeleben

Fragen bei der Begleitung und Versorgung von an Demenz leidenden Menschen

Antworten im Rahmen der Seelsorgewoche

30.03.2017, Bergisch Gladbach (epk). Bei der Begleitung und Versorgung von an Demenz leidenden Menschen, tauchen viele Fragen auf: Welche Perspektiven gibt es für Menschen mit Demenz? Sind sie „nur“ lebendige Körper oder Menschen wie Gott sie gewollt hat? Was ist der Maßstab zur Bewertung für menschliches Leben? Ist es allein seine Intellektualität?Antworten auf diese Fragen geben der Krankenhausseelsorger Dietrich Kamphenkel, Dr. Heinz Unger, Chefarzt geriatrische Abteilung, und Markus Weiß, Pflegedienstleitung. Alle sind im Evangelischen Krankenhaus Kalk beschäftigt. Die Veranstaltung am Sonnerstag, 30. März, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Heilig-Geist-Kirche Bergisch Gladbach, Schneppruthe 2, findet statt im Rahmen der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.

Evangelische Heilig-Geist-Kirche, Handstraße 247





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/531 46. http://www.heilig-geist-kirche.de