Gemeindeleben

„Das kann nicht sein!”

Glaube in der Krisenerfahrung

30.03.2017, Dellbrück (epk). "Das kann nicht wahr sein!" So reagieren Menschen oft im ersten Moment auf den plötzlichen Tod einer nahestehenden Person. Erst nach und nach wird der Verlust realisiert – Trauer und Schmerz suchen ihren Ausdruck – dann kommen die Fragen: „Warum?”, „Wie soll´s jetzt weitergehen?”... Was hilft in der Not? Wie kann der Glaube angesichts der Erschütterung tragen? Wie können Notfallseelsorge und Kirchengemeinde Betroffene gut begleiten? Diese und andere Fragen werden anhand konkreter Erfahrungen vor dem Hintergrund der reformatorischen Grundannahmen Martin Luthers reflektiert am Donnerstag, 30. März, 19 Uhr, in der Löschgruppe Dellbrück der Feuerwehr Köln, Urnenstraße 9. Es referiert Holger Reiprich, Pfarrer für Feuerwehr- und Notfallseelsorge. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65. http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de