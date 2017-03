Gemeindeleben

Was Herr und Frau Luther gegen Depressionen raten

"Und wenn die Welt voll Teufel wär"

29.03.2017, Mülheim (epk). „Tristitia“, eine depressive Grundstimmung, die von Niedergeschlagenheit bis zur tiefsten Verzweiflung reichte, war in Luthers Umfeld verbreitet – und erfasste ihn immer wieder auch selber. In vielen Briefen gibt Luther Tipps und Strategien dagegen weiter – auch aus eigener Erfahrung. Als es bei ihm besonders schlimm wird, hat seine Frau eine wahrhaft schwerwiegende Idee. Die stellt Pastor Dr. Rainer Fischer, Krankenhausseelsorger, in einem Vortrag vor am Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, im Peter-Beier-Haus, Wallstraße 93. Der Vortrag wird gehalten im Rahmen der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele -Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.



