Gemeindeleben

Seelsorge und Achtsamkeit

Workshop für Ehrenamtliche in Besuchsdienst, Seelsorge und Beratung

23.03.2017, Köln-Mitte (epk). Achtsamkeitsübungen haben sich zur Reduzierung und Prävention von Stress, Erschöpfungs- und Anspannungszuständen als wirksam erwiesen. Aus Achtsamkeit wächst die Erfahrung, dass man sich das Leben nicht verdienen muss, sondern es annehmen kann. In dem Workshop wird es um die Achtsamkeit als Haltung in Begegnung und Seelsorge gehen. Pfarrer Karsten Leverenz, Krankenhausseelsorger und Meditationslehrer, leitet einen Workshop zur Achtsamkeit am Donnerstag, 23. März, von 18 Uhr bis 21 Uhr, in der evangelischen Thomaskirche Köln, Neusser Wall/Lentstaße. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe im Rahmen der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.





Kontakt:

Pfarrerin Eva-Maria Esche

Telefon 0221/73 35 73

www.thomaskirche-koeln.de