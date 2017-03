Gemeindeleben

Ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit Demenz

Anknüpfung an Puzzleteile des eigenen Lebens

21.03.2017, Riehl (epk). Für Menschen mit Demenz ist es zunehmend schwieriger, sich im Alltag zu orientieren und den eigenen Platz in Zeit und Raum zu behaupten. Ihr Leben geschieht oft in aufeinanderfolgenden Momenten, denen die Zukunft fehlt. Die Erinnerung ist vergangenheitsorientiert. In einem Gottesdienst für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen am Dienstag, 21. März, 15 Uhr, in der Kirche St. Anna, SBK Riehl, Bolternsternstraße 16, gelingt die Anknüpfung an Puzzleteile des eigenen Lebens in einer von früher her vertrauten Umgebung. Den Gottesdienst leiten Pfarrer Ulrich Oligschläger und Pfarrer Uwe Rescheleit. Er wird gefeiert im Rahmen der Seelsorgewochen aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" stehen.







Kontakt:

Pfarrer Uwe Rescheleit

Telefon 0221/76 63 33

www.ev-kirche-riehl.de