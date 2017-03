Gemeindeleben

Atempause in der Sandkapelle

Aus der Unruhe des Tages heraustreten

21.03.2017, Lindenthal (epk). Der Sandkapelle der Evangelischen Studierendengemeinde, Bachemer Straße 27, lädt dazu ein, aus der Unruhe des Tages herauszutreten, sich in seinem Tun und Denken unterbrechen zu lassen und Stille zu erfahren, um danach wach und gestärkt in den Alltag zurückzukehren. Dazu laden ein am Dienstag, 21. März, der Lindenthaler Gemeindepfarrer Armin Beuscher, am Mittwoch, 22. März, Studierendenpfarrer Jörg Heimbach, und am Freitag, 24. März, der Krankenhausseelsorger und Meditationslehrer Karsten Leverenz, jeweils von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Meditationen sind Teil der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.







Kontakt:

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln

Telefon 0221/94 05 220

www.esgkoeln.de