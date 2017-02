Gemeindeleben

Ringen um schwierige Entscheidungen am Lebensende

„Gewissen oder Gesetz ?“

08.03.2017, Sürth (epk). Was hilft weiter, wenn Menschen am Lebensende um Entscheidungen ringen? Reformatorische Perspektiven erweisen sich als aktuell und hilfreich, wenn Patienten, Angehörige wie Mitarbeitende in Krankenhäusern mit Fragen nach Therapieverlängerung, Therapiebegrenzung oderTherapieabbruch konfrontiert sind. Die Perspektiven stellt Pfarrer Karsten Leverenz, Krankenhausseelsorger und Meditationslehrer, vor in einem Vortrag am Mittwoch, 8. März, 20 Uhr, in der Auferstehungskirche Köln-Sürth, Auferstehungskirchweg 7. Der Workshop findet statt im Rahmen der Seelsorgewoche aller vier Kölner Kirchenkreise, die unter dem Motto "Im Mittelpunkt die Seele - Seelsorge aus dem Geist der Reformation" steht.





Kontakt:

Evangelischen Kirchengemeinde Sürth-Weiß

Telefon 02236/38 97 48

www.kirche-suerth.de