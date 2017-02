Fest- und Familiengottesdienst zu "50 Jahre Zeltkirche"

Das Motto im Jubiläumsjahr lautet „Ein(e) feste Burg“

12.02.2017, Bergisch Gladbach-Kippekausen (epk). 50 Jahre Zeltkirche und 500 Jahre Reformation feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bensberg mit einem Fest- und Familiengottesdienst am Sonntag, 12. Februar, 10.45 Uhr in der Zeltkirche Kippekausen, Am Rittersteg 1. Das Motto lautet „Ein(e) feste Burg“.







Kontakt:

Pfarrer Robert Dwornicki

Telefon 02204/633 98

www.kirche-bensberg.de