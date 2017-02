Gemeindeleben

"Wenn alles wankt ... in stürmischer Zeit"

Gottesdienst in der neuen Turmkapelle der Christuskirche

05.02.2017, Köln (epk). "Wenn alles wankt ... in stürmischer Zeit": Unter diesem Motto wird ein Gottesdienst am Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, in der Christuskirche am Stadtgarten, Dorothee-Sölle-Platz 1, gefeiert. Der Blick nach außen hat eine Wirkung nach innen. Menschen werden unsicher. Was wird geschehen? Wird sich vieles ändern? Fragen suchen eine Antwort. In der neuen Turmkapelle der Christuskirche können die Teilnehmenden zur Ruhe kommen, Stille genießen, auf Klavier und Gesang hören und miteinander singen. "Ein Gottesdienst, der uns stärken soll, damit wir sicher stehen", so Pfarrer Christoph Rollbühler. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Shoko Shida (Klavier) und Agnes Erkens (Gesang).









