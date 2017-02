Gemeindeleben

"Dorothee Sölle heute!"

Erinnerung an die Theologin und Feministin

20.02.2017, Köln-Mitte (epk). "Dorothee Sölle heute!" lautet der Titel einer Veranstaltung in der Turmkapelle der Christuskirche Köln, Dorothee-Sölle-Platz 3-5, am Montag, 20. Februar, 19 Uhr. Nach einem gemeinsamen Abendbrot werden die Teilnehmenden Texte von Dorothee Sölle lesen und darüber miteinander ins Gespräch kommen. Ein Abend für Menschen mit Spaß an Austausch und Inspiration.



Kontakt:

Pfarrer Christoph Rollbühler

Telefon 0221/94 65 46 99

www.christuskirchekoeln.de