Gemeindeleben

Konfi-Cup in Troisdorf

Drei Kölner Kirchenkreise organisieren ein Fußballturnier

18.02.2017, Köln-Mitte (epk). Die drei Kölner Kirchenkreise Köln-Nord, Köln-Mitte und Köln-Rechtsrheinisch veranstalten wieder ein Fußball-Turnier für Konfirmanden und Konfirmandinnen. Anstoß ist am Samstag, 18. Februar, 10 Uhr, im SoccerDome, Troisdorf-Spich, Heinkelstraße 3. Der Sieger des Konfi- Cups hat die Möglichkeit, sich am landeskirchenweiten Konfi-Cup- Turnier am 27. März in Mönchengladbach zu beteiligen.







Kontakt:

Arno Kühne

Telefon 0221/33 82 188. www.kirche-koeln.de