Gemeindeleben

Koch-Event in englischer Sprache

Britische Rezepte in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

07.02.2017, Köln-Mitte (epk). Die Event-Reihe "English & Cooking" in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, möchte Interessierten Sprache, Kultur und die moderne englische Küche näherbringen. Bei den Kochabenden geht es um die Verbesserung der "communication skills", gepaart mit sinnlichem Genuss und Freude am Tun. Die Teilnehmenden bereiten ein dreigängiges Menü mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert zu, das anschließend gemeinsam verzehrt wird. Alle Rezepte sind in englischer Sprache: Während des gemeinsamen Kochens, aber auch beim Essen wird nur Englisch geredet. Nächster Termin ist Dienstag, 7. Februar, 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 27,50 Euro. Darin enthalten ist die Lebensmittelumlage.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org