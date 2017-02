Gemeindeleben

Afrikanischer Liederworkshop im evangelischen Gemeindehaus

Mehrstimmige, mitreißende Songs und ruhige Balladen

19.02.2017, Köln-Weiden (epk). Im zweiten Afrikanischen Liederworkshop im evangelischen Gemeindehaus Weiden, Aachener Straße 1208, werden mehrstimmige Songs und ruhige Balladen in verschiedenen Sprachen gesungen. Im Anschluss an den Workshop sind alle eingeladen, mit einigen Workshop-Liedern den Abendgottesdienst ab 18 Uhr mitzugestalten. Wer eine Rassel, Trommel, Bongo, Cajon oder Ähnliches besitzt, kann sein Instrument gern mitbringen. Der Workshop beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet inklusive Noten und Getränken 19 Euro.







Kontakt:

Gitta Schölermann

Telefon 02234/43 02 16

www.ev-kirche-weiden.de